De Guldenroede club: Vriendschap Verbinding en Verdieping: een avond die mensen samenbrengt en inspireert!

WINSCHOTEN – Hieronder leest u een uitnodiging van de Guldenroedeclub:
Maandagavond 6 oktober aanstaande nodigen wij u van harte uit om een bijeenkomst van de Guldenroedeclub no. 07 te Winschoten bij te wonen. Guldenroede Club Oldambt is een nieuwe vrouwelijke loot aan de Odd Fellow boom. Inloop vanaf 19.30 uur in het gebouw van het Leger des Heils aan de Doctor D. Bosstraat 16 te Winschoten. We ontvangen u graag met een kopje koffie.
De Guldenroede club is een actieve club vrouwen. Twee keer per maand komen wij op de maandagavond bij elkaar. In onze individualistische, snelle en vaak vluchtige wereld willen wij een plek zijn voor vriendschap, verbinding en verdieping.
Spreekt bovenstaande u aan, dan kunt zich aanmelden bij 07guldenroedeclb@oddfellows.nl of gewoon op de avond binnen lopen tussen 19.30 uur en 20.00 uur.
Bron: Guldenroede Club Oldambt
Catharina Glazenburg