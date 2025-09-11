Eric van de Burg te gast bij het NUT Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Op vrijdag 19 september de eerste bijeenkomst van het NUT Vlagtwedde van dit seizoen. Gastspreker is Eric van de Burg.
Normaal gesproken begint het seizoen van het NUT Vlagtwedde in oktober. Maar gelet op de ontwikkelingen in de Nederlandse politiek en de op handen zijnde verkiezingen, leek het ze goed om een extra avond te organiseren.
Voormalig staatssecretaris en huidig Tweede Kamerlid Eric van der Burg (VVD) is bereid om de aanwezigen een beetje wegwijs te maken in het huidige politieke landschap van Nederland. Hij zal ingaan op de verschillende processen en politieke verhoudingen, die binnen een democratie tot besluitvorming leiden. Uiteraard is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen.
Tijdstip : 19.30 uur
Plaats : Partycentrum Rendering, Schoolstraat 8, Vlagtwedde
Het bestuur wil graag meer mensen kennis laten maken met het NUT. Neem daarom vooral familie, vrienden, buurtgenoten of kennissen mee.
Bron: Ina Meijerink
Catharina Glazenburg