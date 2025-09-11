Feestelijke finale van de Fyzigo Fiets 3-daagse 2025

PEKELA – Vanavond stond de derde en laatste etappe van de Fyzigo Fiets 3-daagse 2025 op het programma. Stipt om 18.00 uur vertrokken de deelnemers vanaf de Binding in Oude Pekela voor een route van zo’n 30 kilometer.
De tocht voerde de fietsers via het dorp richting de Kerklaan en de Ceresweg. Vervolgens ging het gezelschap via Kibbelgaarn naar Korte Akkers. Bij Zuidwending reden de deelnemers onder het tunneltje door en vervolgden hun weg over de Ommelanderwijk. Daarna liep de route verder via Numero Dertien langs het kanaal naar de Spil in Nieuwe Pekela, waar alle deelnemers zich verzamelden.
Vanuit daar trok de stoet in een feestelijk defilé gezamenlijk terug naar Oude Pekela. De finish was bij de Binding, waar na 30 kilometer de eindstreep van deze editie werd bereikt.
Met deze afsluiting kan de organisatie terugkijken op een geslaagde Fyzigo Fiets 3-daagse 2025. Drie dagen lang stond de regio in het teken van sportiviteit, gezelligheid en saamhorigheid – ingrediënten die dit evenement inmiddels tot een geliefde traditie maken.
Bron: Freddy Stötefalk
Foto’s: Abel van der Veen
Catharina Glazenburg