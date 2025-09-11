Herfstmarkt in Vesting Bourtange

BOURTANGE – Zaterdag 20 en zondag 21 september staat Vesting Bourtange weer in het teken van de herfstfair. De herfstfair vindt ieder jaar plaats rond het schilderachtige marktplein van de vesting en op de diverse bastions. Wat het dit jaar extra bijzonder maakt is dat Bourtange is opgenomen in de lijst van 50 mooiste plekjes op de wereld.
Ook dit jaar is weer getracht een zo breed mogelijk aanbod aan producten bijeen te brengen om de herfstsfeer te versterken. Alles wat thuishoort op een herfstmarkt kunt u hier vinden. Zo’n 70 kraampjes met een gevarieerd aanbod voor binnen en buiten. Decoraties, tuinmeubelen, antiek, brocante, jams en chutneys, kleding en nog veel meer! Uiteraard zijn ook de winkels in Bourtange allemaal geopend en kunt u genieten van een hapje en drankje op de diverse terrassen aan het Marktplein.
De markt wordt muzikaal omlijst door artiesten en ook voor kinderen zijn er activiteiten op
de markt. Op zaterdag speelt de regionale blues-rock formatie 1787 op het podium, deze treedt voor het eerst op in Bourtange. Op zondag iets bijzonders, Assassenachs meets Dewar, twee bands die samen spelen en een groot genre aan folkmuziek zullen verzorgen. Voor de kinderen is er bij de molen en kinderplein en op het marktplein staat een authentieke minidraaimolen.
Openingstijden van de markt: zaterdag en zondag van 11.00 tot 18.00 uur.
Tijdens de markt een bezoek brengen aan de musea in de Vesting? Als u een entreekaart koopt voor de musea, is de markt vrij toegankelijk.
Zondag wordt er om 15.00 uur een demonstratie kanonschieten gehouden door leden van het Bourtanger Exercitiepeloton.
Redenen genoeg dus om op 20 of 21 september de Vesting te bezoeken!
Meer informatie vindt u op www.bourtange.nl
Bron: Hendri Meendering
Catharina Glazenburg