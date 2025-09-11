DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Bunde

Gisteravond zijn tijdens controles aan de Duits-Nederlandse grens twee mannen aangehouden. In beide gevallen had de rechtbank eerder al voorlopige hechtenis bevolen. Een 26-jarige Duitser wordt beschuldigd van zware mishandeling en een Roemeen, eveneens 26, wordt beschuldigd van inbraak.

De twee mannen, die onafhankelijk van elkaar vanuit Nederland in verschillende langeafstandsbussen reisden, werden door de politie bij de parkeerplaats Bunderneuland aangehouden. Kort voor 23.00 uur arresteerden grensbeambten een 26-jarige Roemeen die ervan wordt beschuldigd betrokken te zijn geweest bij twee pogingen tot inbraak als lid van een bende. Slechts een paar uur later, kort na 02.00 uur, klikten de handboeien om bij een 26-jarige Duitser. Hij wordt verdacht van zware mishandeling. Er is eveneens een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Beide mannen zijn vanmiddag aan de rechter voorgeleid en vervolgens door agenten van de federale politie naar een penitentiaire inrichting gebracht.

Haren

Een nog onbekende dader heeft voor het station aan de Gerhard-Book-Straße in Haren een boodschappentas meegenomen. De schade bedraagt ​​circa € 33. Het slachtoffer had de tas eerder op het voorplein laten liggen. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Haren via 05932/72100.

Tussen maandag 9.00 uur en woensdag 10.50 uur hebben tot dan toe onbekende daders zich toegang verschaft tot een schuur aan de Kapellenstrasse in Haren. Ze hebben diverse gereedschappen uit het pand gestolen. Getuigen die in deze periode verdachte personen of voertuigen in de omgeving van de Kapellenstrasse hebben gezien, worden verzocht contact op te nemen met de politie Haren via 05932/72100.

Meppen

Op zaterdag 6 september vond tussen 18.15 en 19.00 uur op de kruising van de B70 en de Industriestraße een verkeersongeval plaats. Een rode Seat Leon sloeg vanaf de Industriestraße linksaf de B70, richting Meppen op. De bestuurder gebruikte de linker van de twee afslagstroken. Tegelijkertijd reed een onbekende auto, vermoedelijk met een Nederlands kenteken, op de rechter afslagstrook. In de bocht schampte de onbekende auto de rechterachterzijde van de Seat en verliet vervolgens zonder toestemming de plaats van het ongeval. De politie verzoekt getuigen van het incident contact op te nemen met de politie Meppen via 05931 / 9490.

Tussen dinsdag 26 augustus 2025 om 21.00 uur en woensdag 27 augustus 2025 om 07.30 uur is er materiële schade ontstaan ​​aan de supermarkt K+K aan de Haselünner Straße in Meppen. Tot op heden onbekende daders hebben een ruit bij de ingang van de supermarkt vernield. De politie is een onderzoek gestart en verzoekt getuigen met informatie over het misdrijf of de daders contact op te nemen met de politie van Meppen via 05931 9490.

Papenburg

In de nacht van zaterdag 6 september 2025 om 20.00 uur op zondag 7 september 2025 om 07.00 uur raakte ter hoogte van nummer 8a aan de Michaelisstraße in Papenburg een zilverkleurige VW Passat beschadigd. De voorlopige bevindingen wijzen erop dat de schade vermoedelijk is veroorzaakt door een aanrijding met een fiets. De auto liep een schade op van circa € 2.000. De veroorzaker verliet vervolgens de plaats van het ongeval. Getuigen met informatie over de bestuurder worden verzocht contact op te nemen met de politie Papenburg via 04961 9260.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland

Catharina Glazenburg