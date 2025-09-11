Nieuw inspiratiepunt in Forum Groningen laat bezoekers provincie ontdekken

GRONINGEN – Bezoekers van het Groninger Forum kunnen vanaf vandaag op een geheel nieuwe manier kennismaken met de provincie Groningen. In de Groningen Store opende het inspiratiepunt: een interactieve control room waar bezoekers zelf kunnen ontdekken wat Stad en Ommeland te bieden hebben. Met één druk op de knop ontdekken ze de veelzijdigheid van Groningen: van fietsen en wandelen langs erfgoed, tot kanoën door meanderende watertjes, meerijden op een stoomtrein of zelfs ultralight vliegen. Vervolgens kan iedereen direct zijn trip door Groningen plannen.
Concreet resultaat van unieke regionale samenwerking
Het inspiratiepunt is een bijzonder voorbeeld van wat er mogelijk is als regio’s de handen ineenslaan. Het initiatief is ontwikkeld door Marketing Eemsdelta, in nauwe samenwerking met de regiomarketingorganisaties van Westerwolde, Oldambt, Veenkoloniën, Waddenland, Westerkwartier, Midden-Groningen en Marketing Groningen. Dat zo’n breed scala aan partijen gezamenlijk een dergelijk innovatief en toegankelijk platform heeft gerealiseerd, is bijzonder in Nederland.
“Met dit inspiratiepunt laten we zien hoe ontzettend veel verrassende dingen er te doen en te zien zijn in Groningen,” zegt Edwin van der Woude, directeur Marketing Eemsdelta. Het Forum, met jaarlijks twee miljoen bezoekers, is dé plek om bezoekers en bewoners te inspireren om naast de stad ook de provincie te bezoeken.”
Officiële opening
De officiële ingebruikname vond gisteren 10 september plaats in de Groningen Store in het Forum. Tijdens de opening waren onder anderen aanwezig: gedeputeerde Susan Top, wethouder Pier Prins (Eemsdelta), Elsa Weelink, directeur van Marketing Groningen en Edwin van der Woude, directeur van Marketing Eemsdelta.
Het inspiratiepunt is mede mogelijk gemaakt dankzij financiering van het Nationaal Programma Groningen (NPG).
Bron: Marketing Groningen
Catharina Glazenburg