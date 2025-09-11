Oldtimerdag Stadskanaal: bewonder de iconen van vroeger

STADSKANAAL – Op zaterdag 20 september vindt het Oldtimer Event plaats in het centrum van Stadskanaal. Van 10:00 tot 17:00 uur zijn circa veertig klassieke voertuigen te bewonderen, waaronder auto’s, campers, brommers en motoren. De oldtimers staan opgesteld aan de Hoofdstraat en Europalaan.
Liefhebbers hebben de kans om iconische klassiekers van dichtbij te bekijken. Het aanbod varieert van zeldzame modellen tot herkenbare exemplaren die herinneringen oproepen aan vroegere tijden.
Het Oldtimer Event is voor jong en oud. Een dag vol nostalgie in het centrum van Stadskanaal.
Bron: Carin Heutinck
