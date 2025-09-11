Open Dag bij Botanica-Hof: Wonen met vrijheid én verbondenheid

WINSCHOTEN – Op zaterdag 4 oktober opent appartementencomplex Botanica-Hof aan de Hofstraat haar deuren voor een Open Dag van 10:00 tot 17:00 uur. Geïnteresseerden krijgen die dag de kans om het gebouw van binnen te bekijken en kennis te maken met de unieke woongemeenschap die hier is ontstaan.
Botanica-Hof telt 63 appartementen, waarvan 22 koop en 41 huur. De Open Dag is bedoeld voor mensen van 50 jaar en ouder die op zoek zijn naar een nieuwe woonplek waar zelfstandigheid en sociale betrokkenheid hand in hand gaan. Zowel echtparen als alleenstaanden zijn van harte welkom.
Wonen met privacy én verbinding
Wat Botanica-Hof bijzonder maakt, is de combinatie van persoonlijke vrijheid en gemeenschapszin. Bewoners leven zelfstandig, maar kunnen deelnemen aan een breed scala aan activiteiten. Van biljarten, klaverjassen en bridge tot creatieve clubs met tekenen, schilderen, breien, haken en sieraden maken. Ook worden er regelmatig concerten en gezamenlijke etentjes georganiseerd, zoals barbecues, stamppotbuffetten, kerst-inns en paasbrunches.
Veilig en zelfstandig
Hoewel Botanica-Hof soms wordt verward met een verzorgingshuis, is dat nadrukkelijk niet het geval. Bewoners wonen volledig zelfstandig en variëren in leeftijd van 50 tot 100 jaar. Elk appartement is uitgerust met een moderne intercom met kleurendisplay en een avondlijke piketdienst zorgt voor extra veiligheid.
Interesse?
Tijdens de Open Dag kunnen bezoekers zich direct aanmelden als toekomstige bewoner. Voor meer informatie is het secretariaat bereikbaar via stegeman.f@outlook.com of telefonisch op 06 5707 5494 / 06 2138 6690.
Kom langs en ontdek hoe wonen in Botanica-Hof voelt als thuiskomen — met ruimte voor jezelf én voor elkaar.
Bron en foto’s: Frans Stegeman
Catharina Glazenburg