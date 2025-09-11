Praktijkgericht Programma van start op RSG Ter Apel

TER APEL – Sinds dit schooljaar biedt RSG Ter Apel een nieuw vak aan voor haar leerlingen op de mavo en de havo, het Praktijkgericht Programma (PGP).
Binnen het Praktijkgericht Programma gaan leerlingen aan de slag met échte opdrachten voor échte opdrachtgevers. Op deze manier maken leerlingen kennis met organisaties buiten de school en gaan ze werken aan beroepsvaardigheden die ze in hun vervolgopleiding en hun latere beroep nodig gaan hebben.
Door aan de slag te gaan voor verschillende organisaties buiten de school zullen de leerlingen kennismaken met verschillende werkvelden, waar ze ongetwijfeld inspiratie op gaan doen voor hun latere carrière.
Binnen het Praktijkgericht Programma wordt de leerlingen geleerd om een vraagstuk gestructureerd te onderzoeken om vervolgens met een passende, zelfbedachte oplossing te kunnen komen.
Bovenal geeft het Praktijkgericht Programma invulling aan de behoefte van leerlingen om binnen de vooral theoretische mavo en havo een extra vak te kunnen volgen waar de vindingrijke, creatieve leerling die graag praktisch aan het werk wil zijn/haar kwaliteiten kan laten zien en ontwikkelen.
Om het Praktijkgericht Programma tot een succes te maken is de aanwas van nieuwe opdrachtgevers belangrijk. Elke organisatie die graag maatschappelijk betrokken wil zijn, zichzelf wil laten zien aan mogelijk toekomstige medewerkers én gebruik wil maken van de talenten en creativiteit van de leerlingen van RSG Ter Apel is daarom van harte uitgenodigd om een mogelijke opdracht voor te leggen.
Bron: Rolf Albring RSG Ter Apel
Catharina Glazenburg