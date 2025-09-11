Salonorkest Las Niñas y Compadres verzorgt concert in kerk Nieuw-Beerta

NIEUW-BEERTA – Op zondagmiddag 12 oktober verzorgt salonorkest Las Niñas y Compadres het jaarlijkse concert in het kerkje aan de Hoofdweg 18 in Nieuw-Beerta.
Het wordt een middag met een gevarieerd programma. Kitty Blaauw speelt een prachtige cellosolo, Sicilienne van Maria-Theresia von Paradis. Lianne Hogendorf en Agnes te Wies spelen een concert voor viool, hobo, strijkers en continuo van J.S. Bach. En natuurlijk zijn de vaste zangers Annechienus Pot en Nomi de Ridder van de partij met liederen van Edvard Grieg en vele bekende nummers uit operettes en musicals.
Het concert begint om 14.30 uur, de zaal gaat open om 14.00 uur. Het reserveren van kaarten via hun website is gewenst.
Bron: Las Niñas y Compadres
Catharina Glazenburg