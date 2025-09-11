Strijd op de PrengerHoekman hindernisbaan tijdens jaarmarktweek

OUDE PEKELA – Tijdens de jaarmarktweek stond vanavond de PrengerHoekman hindernisbaan op het programma. Maar liefst honderd deelnemers gingen de uitdaging aan en waagden zich aan het 25 meter lange parcours. Al klimmend, duikend, glijdend en springend probeerden de deelnemers de snelste tijd neer te zetten.
De strijd was ingedeeld in drie leeftijdsklassen en leverde spannende wedstrijden op:
7 tot 10 jaar
Jasmijn Leeuwerik – 27,00 sec
Wouter Linker – 27,06 sec
Mees Vijselaar – 28,00 sec
11 tot 15 jaar
Joel Leeuwerik – 20,00 sec
Anouk Linker – 20,75 sec
Randall Ots – 21,00 sec
16+
Delano Rooks – 19,00 sec
Lisanne Heijes – 32,00 sec
Michelle Romp – 33,00 sec
Medailles tijdelijk op
De grote deelname had ook een keerzijde: de organisatie kwam medailles tekort. Daardoor konden alleen de jongste deelnemers (7 tot 10 jaar) direct een prijs in ontvangst nemen. Voor de oudere deelnemers worden extra medailles bijbesteld.
Zodra deze beschikbaar zijn, wordt dit bekendgemaakt via de sociale media-kanalen van de organisatie. Deelnemers uit de twee oudste leeftijdsgroepen die nog geen medaille hebben ontvangen, kunnen hun exemplaar na opgave van naam ophalen bij de receptie van het gemeentehuis.
Bron en foto’s: Freddy Stötefalk
Catharina Glazenburg