Thema Pekelder PVV op de jaarmarkt: Een gezamenlijk doel voor Pekela

OUDE PEKELA – Aanstaande zaterdag 13 september is er de jaarmarkt in Oude Pekela. Het thema van de Pekelder PVV voor de jaarmarkt is: Een gezamenlijk doel voor Pekela.
De Pekelder PVV staat op de jaarmakrkt met een stand, waarbij u als Pekelder zich uit kunt spreken wat uw doel is voor de komende jaren voor Pekela.
Uiteraard is er ook aan de jongeren gedacht, voor ons van belang omdat zij de toekomst hebben. Als zij in het doel weten te scoren, winnen zij een voetbal. Mocht dit onverhoopt niet lukken is er een zoete troostprijs.
Bron: PVV Pekela
Catharina Glazenburg