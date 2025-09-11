Verhalenpodium Veendam: lokale schrijvers brengen verhalen en gedichten tot leven

VEENDAM – Op 27 september van 13:00 tot 15:00 uur nodigen lokale schrijvers van het Schrijfcafé van Bibliotheek Veendam je uit voor een inspirerende middag vol muziek, verhalen en gedichten.
Tijdens deze gezellige bijeenkomst in de foyer van vanBeresteyn hoor je korte verhalen en poëzie van Veendammer talent. De schrijvers lezen voor uit eigen werk en geven zo een uniek kijkje in hun creativiteit. De sfeer wordt extra bijzonder door muzikale ondersteuning van musici van de muziekschool.
“Het is fantastisch om zo’n podium te bieden aan lokale schrijvers,” zegt Maaike Hermse, programmamaker voor Bibliotheek Veendam. “Een mooie kans om muziek en verhalen uit onze eigen gemeenschap te beleven.”
De middag is gratis toegankelijk en aanmelden is niet nodig. Iedereen is welkom om te komen luisteren en genieten.
Voor meer informatie: www.groningsebibliotheken.nl/veendam
Bron: Maaike Hermse
Catharina Glazenburg