Video: Regenboogzebrapad in Winschoten opnieuw in de verf gezet

WINSCHOTEN – Het regenboogzebrapad aan de Mr. D.U. Stikkerlaan in Winschoten heeft een opknapbeurt gekregen. Het pad werd in 2016 aangelegd en staat symbool voor respect en de boodschap dat iedereen zichzelf mag zijn.
Wethouder Gert Engelkens van de gemeente Oldambt hielp mee met het verven. Hij benadrukt dat het zebrapad niet alleen een verkeersfunctie heeft, maar ook een belangrijk signaal afgeeft over zichtbaarheid en acceptatie van de LHBTIQ+-gemeenschap. “Het is goed om te laten zien dat respect en veiligheid voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn,” aldus de wethouder.
Naast de heraanleg kondigde Engelkens aan dat er in oktober een regenboogweek plaatsvindt in de gemeente. Daarbij staan verschillende activiteiten op het programma, waaronder een LHBTIQ+-film en een bijeenkomst speciaal voor jongeren.
Malou Vos