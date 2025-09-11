Volleybalvereniging VSV 74 begint aan nieuw seizoen

VLAGTWEDDE – Volleybalvereniging VSV 74 begint weer aan nieuw seizoen
Nieuw seizoen van start bij VSV’74!
VSV’74 start aankomende vrijdag 12 september met de eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen!
Het komende seizoen komt VSV’74 uit met: 2 herenteams (Promotieklasse & 2e klasse),
2 damesteams (1e & 2e klasse), 3 jeugdteams (C en B jeugd) en voor de jongste groep het vernieuwende concept Volley-Stars jeugd!
Als het je leuk lijkt om een keer mee te trainen, dat kan, kom dan gerust naar een trainingsavond. Je mag vier keer gratis meetrainen.
Bekijk hieronder de trainingstijden van seizoen 2025/2026.
Op maandagavond trainen de Volley Stars van 18:15 – 19:15 uur , van 19:15 – 20:45 uur: Dames 1,
van 19:15 – 20:45 uur: Heren 2 en van 20:45 – 22:15 uur: Heren 1.
Op de dinsdagavond van 18:30 – 20:00 uur: Meisjes B en van 20:00 – 21:30 uur: Recreanten (vrouwen/mannen)
Op woensdagavond van 18:30 – 20:00 uur: Meisjes C1/C2 en van 20:00 – 21:30 uur: Dames 2.
Of kom gewoon even naar een wedstrijd kijken.
De seniorenteams spelen om en om op vrijdagavond thuis. Op zaterdag komen de jeugdteams en Volley Stars in actie met hun eigen competitie!
Voor meer informatie kun je terecht op de website: www.vsv74.nl of mail via vsv74@outlook.com.
