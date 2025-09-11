Volleybalvereniging VSV 74 begint aan nieuw seizoen

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 11 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WISSELVALLIGE PERIODE | SOMS OOK WAT ZON

We krijgen een aantal redelijk wisselvallige dagen maar al te guur is het bij ons zeker nog niet. Want vanochtend is er af en toe zon en het blijft bij een enkele bui, vanmiddag en vanavond neemt de kans op wat regen toe. Er komt een matige zuidwestenwind te staan en de maximumtemperatuur voor vandaag is ongeveer 19 graden.

Vannacht blijft het meestal bewolkt met soms wat regen, maar meer kans op wat buien is er morgen overdag. Dat is vooral in de middag en avond, de maximumtemperatuur is morgen 17 a 18 graden en er komt windkracht 3 tot 5 te staan.

In het weekend is het ook een beetje herfstachtig met af en toe regen, en dat is dan vooral op de zaterdag en later op de zondag (zaterdagochtend en zondagmiddag lijken de meeste tijd droog te zijn). In totaal kan er tot het eind van het weekend 10-15 mm aan regen vallen, de middagtemperatuur is ook in het weekend 17 of 18 graden en ook dan is er een zuidwestenwind. Na het weekend is het vooral op maandag en dinsdag nog wisselvallig.