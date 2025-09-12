49e editie RUN Winschoten van start met LutjeRUN

WINSCHOTEN – In aanloop naar de RUN werd vanavond op de atletiekbaan van AV Aquilo de LutjeRUN georganiseerd.
Op vrijdag 12 en zaterdag 13 september staat Winschoten volledig in het teken van de 49e editie van de RUN Winschoten. Met een recordaantal deelnemers belooft het dit jaar opnieuw een groots sportief spektakel te worden.
De afgelopen maanden waren al veel lopers te zien langs het parcours, waar zij zich voorbereidden op hun uitdaging. Ook de organisatie is er klaar voor. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers – waaronder tien extra aanmeldingen na een recente oproep – is alles in gereedheid gebracht.
Lutje Opstap en LutjeRUN
In aanloop naar de RUN werd op de atletiekbaan van AV Aquilo de LutjeRUN georganiseerd. Voorafgaand daaraan konden kinderen tijdens de zogeheten Lutje Opstap-ochtenden kennismaken met verschillende vormen van atletiek en oefenen met de afstanden. Bij de tweede training werd zelfs een professioneel startpistool gebruikt, zodat de jonge deelnemers konden wennen aan de officiële start. Na afloop kregen de kinderen een certificaat met hun gelopen tijd mee naar huis.
Vanavond was het zover: bijna 400 jongeren verschenen aan de start van de LutjeRUN. De afstanden waren afgestemd op de leeftijd: 400 meter (4 t/m 6 jaar), 1 kilometer (7 t/m 12 jaar) en 2 kilometer (13 t/m 15 jaar). Het evenement begon om 17.30 uur en trok veel publiek. De LutjeRUN is inmiddels een vast onderdeel van het ultraloopevenement in Winschoten en combineert recreatie met wedstrijdsport.
Sportiefste school
De uitslagen van de individuele wedstrijden zijn nog niet bekend, maar de winnaar van de Sportiefste School-wisselbokaal werd vrijdagavond al onthuld. Met maar liefst 29 procent van de leerlingen aan de start ging de beker dit jaar naar Kindcentrum Beukenlaan.
Foto’s: Anita Meis
Catharina Glazenburg