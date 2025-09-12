Activiteiten Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Houd je van cultuur en natuur, van struinen en onderzoeken? Het Groninger Landschap biedt je oneindig veel mogelijkheden om te wandelen, te fietsen, te varen, monumenten te bezoeken, deel te nemen aan excursies of je eigen route te plannen. Vrijwilligers van Het Groninger Landschap organiseren weer tal van activiteiten, excursies en evenementen.

Zaterdag 20 september Op de fiets naar ’t Hemrik, een botanisch juweel

09:00 uur – 12:30 uur De Moestuinen, Paterswolde (Landgoed de Vennebroek)

’t Hemrik is een van de waardevolste natuurgebieden van Het Groninger Landschap en normaal gesloten voor publiek. Natuurbeheerder Bert Dijkstra laat je hier op de flank van de Hondsrug de plantenrijkdom zien in een tocht van ca 17 km.

Zaterdag 20 september Wat leeft er in de sloot?

14:00 – 14:45/ 15:00 – 16:00 uur Bezoekerscentrum Reitdiep Wolddijk 103, Groningen

Ga met een schepnetje op zoek naar waterdiertjes in de sloot en ontdek wat er allemaal leeft. Heb jij weleens een waterschorpioen of een libellenlarve gezien? En wist je dat er zelfs slakken in de sloot wonen? Met behulp van een zoekkaart kun je opzoeken wat je gevangen hebt. Misschien vang je wel zo’n mooie slak, of zit er zelfs een kikkervisje in je net!

Zondag 21 september Door de bomen het bos zien!

13:00 uur – 15:30 uur Bezoekerscentrum Ennemaborg Hoofdweg 96, Midwolda

Altijd al wel eens meer willen weten over de bomen? Kom dan met ons meewandelen door het Midwolderbos. Tijdens de wandeling vertelt de gids over de bomen, de kenmerken, groeiwijze en soortenrijkdom. Ook wordt er aandacht besteed aan het beheer van het bos.

Zondag 21 september Fietsronde door de Oude Veenkoloniën vanuit Hoogezand naar het Zuidlaardermeer

14:00 uur – 16:30 uur Vredekerk Hoogezand Van der Duyn van Maasdamweg 216, 9602 VT Hoogezand

Ontdek het unieke landschap van de Groninger veenkoloniën, gevormd door eeuwenlange turfwinning. De route voert langs Kiel-Windeweer, Nieuw-Compagnie, de Leinwijk en Meerwijck, met stops bij o.a. de kijkwand in de Kropswolderbuitenpolder en molen ‘De Hoop’. Onderweg hoor je verhalen over turf, vaarwegen, aardappelmeelfabrieken en natuurontwikkeling rond het Zuidlaardermeer.

Zondag 21 september Spannende proefjes met aarde, water, lucht en vuur

14:00 uur – 16:00 uur Bezoekerscentrum Waddenkust Hoofdstraat 83, Pieterburen

Aarde, lucht, water en vuur zijn vier belangrijke elementen uit de natuur – en je kunt er verrassend leuke dingen mee doen! Maak bijvoorbeeld zelf lava met olie, water en zout (zoals in een lavalamp).Tijdens deze middag doe je samen met je ouders of grootouders allerlei spannende proefjes. Je ontdekt op een speelse manier hoe deze vier elementen werken én wat je er allemaal mee kunt. Leren was nog nooit zo leuk!

Elke zondag in september Openstelling Coendersborg

13.30 uur – 17.00 uur Landgoed Coendersborg Oudeweg 15, Nuis

Kom rondkijken en de video over het verleden van de borg bekijken. In de schuur bevindt zich een permanente tentoonstelling over de flora en fauna in en rond de borg. De aanwezige gidsen geven informatie en beantwoorden vragen.

Donderdag 25 september Algemene vaartocht Zuidlaardermeer

18:30 uur – 20:00 uur Paviljoen De Leine Meerweg 62a, 9606 PP Kropswolde

Vaar mee en ontdek de geluiden en gezichten van het Zuidlaardermeer in de avondschemering. Een gids van Het Groninger Landschap vertelt onderweg over de natuur in en rond het meer.

Met een beetje geluk zie je de zon prachtig ondergaan én vind je sporen van de bever. Een unieke kans om deze bijzondere omgeving vol flora en fauna van dichtbij te beleven.

Zondag 28 september (On)kruid-wandeling op Landgoed Ennemaborg

10:00 uur – 12:00 uur Bezoekerscentrum Ennemaborg Hoofdweg 96, Midwolda

De nazomer geeft nog veel prijs van de rijkdom van onze natuur.

Natuurgids en natuurfilosoof Isabelle van Brederode van Katwijk neemt ons mee op verkenning van wat de natuur ons dit jaar laat oogsten. Het verhaal van kruid en “onkruid” en de toepasbaarheid is een avontuur voor jong en oud.

Zondag 28 september Wandeling door Onderdendam

13:00 uur – 16:00 uur Waterschapshuis Bedumerweg 2, Onderdendam

Ontdek tijdens deze wandeling van ca 6 km een dorpsgeschiedenis in een bijzonder landschap. Onderdendam oogt als een parel die vanuit het verleden straalt. Het kleine centrum bevat opvallende gebouwen uit een verdwenen tijdperk. Maar het uiterlijk van dit kanaaldorp bedriegt; eigenlijk is het dorp een nakomertje, maar wel eentje met pretenties. Het beroofde de buurdorpen van hun kerken en groeide uit tot een notabelendorp.

Zondag 28 september Wandeling door het Dr. Hommes bos

13:30 uur – 15:30 uur Dokter Hommesbos, Onstwedde

Tussen de akkers van Onstwedde ligt het Dr. Hommesbos, een uniek overblijfsel uit de ijstijd. Gelegen op de Onstwedder Holte, de hoogste glaciale heuvelrug van Groningen, herbergt het bos stuifduinen van dekzand en een rijke variatie aan flora en fauna.

Door minimale onderhoud blijft de natuur hier grotendeels ongerept.

Zondag 28 september Wandeling Polder Breebaart

14:00 uur – 16:00 uur Bezoekerscentrum Dollard Dallingeweersterweg 30, Termunten

Deze wandeling gaat door de polder Breebaart naar de zeedijk, waarbij een stuk over de zeedijk wordt gelopen langs de Punt van Reide en de bunkers bij Fiemel terug naar Bezoekerscentrum Dollard. Onderweg vertelt de gids graag over het rijke verleden van het Reiderland, het ontstaan van de Dollard en later polder Breebaart en de betekenis van dit gebied voor diverse vogelsoorten.

Voor alle activiteiten geldt: meer info en aanmelden via www.groningerlandschap.nl/activiteiten

Bron: Het Groninger Landschap

Catharina Glazenburg