Gezelligheid en lachende gezichten op de Kindermarkt in Oude Pekela

OUDE PEKELA – Op woensdag 10 september 2025 was het weer zover: de Kindermarkt! De parkeerplaats bij de Helling in Oude Pekela was speciaal omgetoverd tot een echte marktplaats.
Alle kinderen kregen hun eigen plekje, want de parkeerplaats was netjes ingedeeld in vakken. Daar konden de jonge verkopers hun spulletjes uitstallen: van knuffels en spelletjes tot autootjes en boeken.
Van 13:30 tot 15:30 uur kwamen er heel wat bezoekers langs. Sommigen kwamen kijken, anderen kwamen echt shoppen en natuurlijk was er ook tijd om gezellig te kletsen.
Wat deze markt zo bijzonder maakt, is dat hij alleen bedoeld is voor kinderen tot en met 12 jaar. Geen volwassenen die kraampjes runnen, maar échte jonge ondernemers die zelf hun waren verkochten.
Er waren ook een paar regels: geen eten en geen witgoed (zoals apparaten). Zo bleef de markt overzichtelijk en écht speciaal voor kinderspulletjes.
Het was een vrolijke middag vol handel, gezelligheid en lachende gezichten. En het mooiste? Veel kinderen gingen aan het eind van de dag met een leuk zakcentje naar huis.
Bron: Jaarmarktcommissie
Catharina Glazenburg