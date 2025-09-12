DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Dersum
Om 9.40 uur vanmorgen vond op de Heeder Straße in Dersum een ernstig ongeval plaats. Een 30 jarige bestuurder van een bestelbus zag, toen hij vanaf de Heeder Straße de Wehrtrannenstraße in wou slaan, een tegemoetkomende 48 jarige motorrijder over het hoofd. Bij de daaropvolgende aanrijding raakte de motorrijder zwaargewond. Hij werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de bestelbus kwam met de schrik vrij.
Aschendorf
De sinds 4 september 14-jährige Angelina Köhler uit Aschendorf is terecht. Ze verliet het gebouw van de Kinder- und Jugendpsychiatrie des Marien Hospital Papenburg Aschendorf verlaten en keerde niet terug.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
Catharina Glazenburg