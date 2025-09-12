Maandelijkse Activiteitendag in Bad Nieuweschans

BAD NIEUWESCHANS – Na een fantastische Vakantie Bijbel Club Feestweek deze zomer, start ‘Geloof in Oldambt’ met een maandelijkse activiteiten-vrijdag in de Akkerschans.
Volgende week vrijdag (19 september) is een dag vol ontmoeting, plezier en gezelligheid in Nieuweschans. Iedereen is welkom. In de ochtend starten ze met ‘Samen Ontmoeten’. Van 10.00 tot 12.00 uur staat de koffie en thee met gebak klaar. Een goed gesprek en een opbouwende ontmoeting met elkaar. Ken je iemand die niet naar de Akkerschans kan komen, maar het wel gezellig vindt als we even op de koffie komen, laat het weten – dan gaan ze daar ‘mit kovvie & kouke’ (mogelijk) langs! Laat dit even via de social media kanalen weten.
In de middag is er ‘Samen Vieren’. Om 14.30 uur start de inloop voor de KinderBijbelclub met springkussen, nagels lakken, voetballen en meer. Het programma loopt van 15.00 tot 16.30 uur. Na afloop kan iedereen die gezellig mee eet natuurlijk blijven.
Vanaf 16.30 uur kunnen tieners, jongeren en volwassenen meehelpen koken. Met streekproducten uit de regio maken we een heerlijke maaltijd. Om 17.30 uur start het ‘Samen Eten’ en aan tafel genieten van een heerlijke maaltijd.
De activiteiten zijn kosteloos te bezoeken.
Het belooft een mooie dag te worden. Kom erbij en beleef het mee.
Locatie De Akkerschans in Nieuweschans
Bron: Bert Noteboom
Foto’s: Media van Jos
Catharina Glazenburg