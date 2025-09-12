Nature Today: Klimaatverandering vraagt om nieuw natuurbeleid

GRONINGEN – Het huidige natuurbeleid is niet goed genoeg voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering. Uit onderzoek voor de provincie Groningen blijkt dat het behalen van de bestaande natuurdoelen in 2050, mede door klimaatverandering, complex en onzeker wordt, meldt Nature Today op de website. Nieuw beleid, dat natuurlijke processen centraal stelt en ruimte biedt voor de dynamiek van de natuur, is nodig.
Het onderzoek is gedaan in het kader van een afstudeerstage van februari tot en met juli 2025. De centrale onderzoeksvraag was: hoe kan de provincie Groningen omgaan met de gevolgen van klimaatverandering voor het behalen van haar natuurdoelen tot 2050?
Volgens het scenario ligt de gemiddelde jaarlijkse temperatuur rond 2050 2,4 graden Celsius hoger dan in de periode 1850 tot 1900. Daarnaast is de verwachting dat de hoeveelheid jaarlijkse neerslag toeneemt en er meer droogte in de zomer komt. Bovendien is uitgegaan van een zeespiegelstijging in de Waddenzee van 350 millimeter tot 2050. Ook is de verwachting dat weersextremen, zoals hevige buien, hittegolven en langdurige droogte vaker voorkomen.
Het advies voor de provincie Groningen is om nieuw natuurbeleid te ontwikkelen waarin natuurlijke processen centraal staan en waarin ruimte is voor grotere, aaneengesloten natuurgebieden met duidelijke overgangen (gradiënten). Zo krijgt de natuur de kans zich aan te passen aan het veranderende klimaat. Omdat klimaatverandering bepalend is voor de ontwikkeling van natuur, moet dit in alle fases van beleid worden meegenomen: van de keuze voor nieuwe natuurgebieden en hoe deze ingericht en beheerd moeten worden, tot de evaluatie van bestaand beleid.
Verder is het belangrijk natuurbeleid sterker te verbinden met andere maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie, de versterking van defensie en de landbouwtransitie. Op die manier kan de natuur bijdragen aan én profiteren van deze ontwikkelingen en bijbehorende investeringen. Tegelijkertijd blijft het toewerken naar klimaatadaptieve natuur door deze integrale aanpak beter geborgd.
Lees HIER het volledige rapport
Bron: Nature Today
Catharina Glazenburg