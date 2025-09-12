Nature Today: Klimaatverandering vraagt om nieuw natuurbeleid

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 12 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WEINIG VERANDERING | ZONDAG MEEST DROOG

Het is ook vandaag een onbestendige dag met weliswaar een beetje zon maar steeds ook kans op een bui. De meeste buien blijven eerst in Drenthe en Friesland, maar in de loop van de dag zullen er bij ons ook wat extra buien ontstaan, en daar zullen net als gisteren een paar flinke bij zijn. Een onweersbui is mogelijk en het is koel met een maximumtemperatuur rond 17 graden en een matige zuidwestenwind.

Vanavond kan ook nog wel een flinke bui vallen maar ook dan gaan de meeste ten noorden van ons langs en vannacht is het de meeste tijd droog. Minimum rond 10 graden.

Morgen zal de buiigheid gaan opleven en ‘s middags kan het bij ons dan ook regenachtig worden met vrij veel regen. Zondagnacht wordt het opnieuw droger en dat zal het zondagochtend- en zondagmiddag ook blijven. Er is dan aardig wat zon, maar zondagavond gaat het regenen. Maxima dit weekend 17 of 18 graden en ook dan is er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

Na het weekend blijft het nog tijdje wisselvallig.