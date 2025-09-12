Nieuwe expositie in Galerie Erika Stulp genaamd: ‘Expressionistische streken’

OUDESCHANS – Op zondag 5 oktober om 16.00 uur wordt in Galerie Erika Stulp de nieuwe expositie genaamd: ‘Expressionistische streken’ geopend.
De kunstenaars zijn Ingrid Fokkens, Sieger Zuidersma, Erika Stulp en Moving Image Art Wim van der Kuip. Alle drie de kunstenaars werken in een expressionistische stijl, waarbij vooral kleur hun uitdrukkingsmiddel is. De tentoonstelling duurt van 3 oktober tot en met 30 november.
De opening is op zondag 5 oktober, met liedjes en muziek van Wim van der Kuip, Ingrid Fokkens en Sieger Zuidersma (zoon van de bekende Ploeg schilder Arie Zuidersma). Louise en Bert Martin doen ook weer mee, het vaste muzikale duo in de galerie! En natuurlijk gezellige hapjes en drankjes! De kunstenaars zijn aanwezig en doen een boekje open over hun ‘bezieling’. Wim van der Kuip heeft zich de laatste tijd op een gepassioneerde wijze ontwikkeld in het maken van Moving Image Art, met als uitgangspunt zijn eigen schilderijen: ‘Theater of fools’. De filmpjes worden vertoond in de galerie.
Galerie Erika Stulp
Molenweg 4 Oudeschans
Openingstijden vrijdag zaterdag en zondag van 13.00-17.00 en op verzoek : 0636167686
Bron en foto’s: Erika Stulp
Catharina Glazenburg