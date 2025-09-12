Officiële opening Open Monumentendagen Westerwolde bij boerderij Buijs-Vermue in Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Dit weekend vinden ook in de gemeente Westerwolde de Open Monumentendagen 2025 plaats. Vanmiddag werd de officiële opening verricht in de graanschuur achter de monumentale boerderij van de familie Buijs–Vermue aan de Hoofdweg in Bellingwolde. Hun boerderij doet mee na een jarenlange restauratieperiode.
De genodigden kregen tijdens de bijeenkomst alvast een exclusief kijkje in de hal van de boerderij. Daar konden zij de bijzondere architectuur en de gerestaureerde muurschildering bewonderen.
Landelijk thema
Het landelijke thema van de Open Monumentendagen is dit jaar, net als vijftig jaar geleden: “Erfgoed en architectuur, van Eclecticisme tot Amsterdamse School”. De villa-boerderij aan de Hoofdweg 245, waar de opening plaatsvond, behoort tot de Eclectische bouwstijl.
De bijeenkomst werd geopend door Jan Groen, die voorzitter Ton Kuper van het Open Monumentendag Comité Westerwolde verving. Vervolgens hield historicus en manager bij de Groninger Archieven, Lieuwe Jongsma uit Vriescheloo, een lezing over de diverse bouwstijlen van monumentale gebouwen langs de Hoofdweg in Bellingwolde.
Eclecticisme en Amsterdamse School
Jongsma lichtte de bouwstijlen toe en vertelde waarom juist in Bellingwolde zoveel monumentale boerderijen verrezen. Na de doorbraak van de Dollard in de middeleeuwen bleef er een vruchtbare laag zeeklei achter. In de 19e eeuw floreerde, met het verbouwen van met name graan op de vruchtbare kleigrond, de landbouw. Langs de Hoofdweg verschenen toen de eerste monumentale boerderijen, veelal in Eclectische stijl. Bekende architect was C.J. Brill.
Zo’n dertig jaar later werden de eerste villa’s gebouwd, terwijl ook panden met invloeden van de Amsterdamse School volgden. Voorbeeld daarvan is de boerderij aan de Hoofdweg 167 in Bellingwolde, ontworpen door Esdert Fekkers. In Westerwolde zijn het oude RSG-gebouw in Ter Apel en diverse transformatorhuisjes in de regio er voorbeelden van.
Bijzondere restauratie
Wethouder Giny Luth benadrukte tijdens haar toespraak dat de Open Monumentendagen niet alleen deuren openen van panden, maar ook “de deuren naar de verhalen van vele generaties die hier hun wortels hebben.” Zij sprak haar waardering uit voor de restauratie van de boerderij en de slingertuin, die dankzij de familie Buijs behouden blijven voor toekomstige generaties.
René Perton, schoonzoon van de familie Buijs, vertelde dat de boerderij oorspronkelijk in 1870 werd gebouwd voor de familie Dallinga en in 1895 en 1906 werd verbouwd. Onlangs werd de restauratie afgerond, die twee jaar duurde en onder meer betonrot in het stucwerk aanpakte. Veel historische details bleven behouden of werden teruggebracht, zoals de windvaan, terwijl de beelden van de landbouwgodin Ceres aan de gevel werden gerestaureerd.
Officiële opening
De officiële opening werd verricht door wethouder Luth, die het lint doorknipte bij de voordeur – ooit de ingang voor het personeel. Daarna volgde een rondgang door de hal, de slingertuin en het theehuisje.
Foto’s: Jan Glazenburg
Catharina Glazenburg