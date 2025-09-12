Open Energiedag 20 september: kom Nederlandse groene energie bewonderen!

SCHEEMDA, GRONINGEN, REGIO – Op zaterdag 20 september 2025 is de Open Energiedag. Je kunt komen kijken naar de wereld achter je stopcontact en thermostaat. Kom op bezoek bij een windturbine, zonnepark, warmte-installatie, hoogspanningsstation of andere duurzame energieprojecten, verspreid door heel Nederland. Op zo’n vijftig locaties gaan de deuren open voor publiek. En tegelijk is de Nationale Klimaatfietsdag, dus op tientallen plekken kun je een tocht fietsen langs duurzame projecten. Kijk op OpenEnergiedag.nl
Nederland gaat de komende jaren onafhankelijker worden van energie uit onbetrouwbare landen door nog meer oranje-groene energie op te wekken: energie van eigen bodem uit hernieuwbare bronnen, zoals met windturbines, zonnepanelen, bodemwarmte, warmtepompen of uit water. En in huizen, bedrijven en auto’s wordt meer en meer groene stroom gebruikt, in plaats van geïmporteerd aardgas of olie. Het elektriciteitsnet wordt in rap tempo uitgebreid én slimmer gebruikt. Tijdens de Open Energiedag kan iedereen zelf komen kijken en ervaren hoe dit werkt. Op tientallen locaties door heel Nederland zetten bedrijven, energiecoöperaties en andere organisaties de deuren open.
Locaties Open Energiedag 20 september, per regio
Groningen – Friesland – Drenthe
- Informatiepunt TenneT (Eemshaven): Ontdek wat TenneT doet in de Eemshaven en hoe het Net op zee werkt.
- RWE Bustour (Eemshaven): Een bustour over en langs verschillende locaties van RWE, met onder andere een bezichtiging van een windturbine.
- Hulst Wind Energy (Oldenzijl): Neem een kijkje op de werkplaats van Hulst Wind Energy en zie van dichtbij hoe een kleine windmolen werkt.
- WarmteCentrale WarmteStad (Groningen): Rondleiding door de WarmteCentrale, een warmtenet dat bedrijven, instellingen en woningen verwarmt in het noordwesten van Groningen.
- Open dag Gasunie-installatie (Scheemda): Bezoek de volledig elektrisch aangedreven Gasunie-installatie.
- Daikin Experience center (Heerenveen): Ervaar zelf de duurzame oplossingen van Daikin voor warmen, koelen en luchtreiniging.
- Energietuin Assen-Zuid (Assen): Rondleiding door een energietuin, een unieke combinatie van zonne-energie productie en inclusief natuurbeheer.
- GOED-dak Hijlaard (Hijlaard): Bekijk het GOED-dak in Hijlaard, leer hoe de 188 zonnepanelen werken en hoe de opbrengsten bijdragen aan lokale duurzame projecten.
Open dag Gasunie-installatie Scheemda Eekerweg 10:00 – 16:00 uur
De volledig elektrisch aangedreven Gasunie-installatie Scheemda bestaat 15 jaar. Dat vieren we door voor het eerst onze deuren te openen voor publiek. In ongeveer 1,5 uur ontdek je hoe onze medewerkers ervoor zorgen dat we het gas van A naar B krijgen, wat er allemaal op de locatie gebeurt en maken we samen de reis van aardgas naar duurzaam. Ook kun je de wetenschapstruck van de Rijksuniversiteit Groningen van binnen bekijken. In dit rijdende laboratorium en klaslokaal ontdek je alles over de energie van morgen.
De installaties zijn normaal gesproken verboden terrein. Op zaterdag 20 september maken we een uitzondering. Toegang is gratis. Om de veiligheid te waarborgen gelden er enkele veiligheidsregels. De auto kun je parkeren bij De Toekomst, Scheemdermeersterweg 37 in Scheemda. Vanaf hier brengen ze je met een pendelbus naar de installatie.
Bron: Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE)
Catharina Glazenburg