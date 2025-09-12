Open Monumentendag Oldambt feestelijk geopend in Finsterwolde

FINSTERWOLDE – In de Stefanuskerk in Finsterwolde is vrijdagmiddag de Open Monumentendag Oldambt officieel geopend. Het monumentenweekend, dat op 13 en 14 september plaatsvindt, staat dit jaar in het teken van architectuur.
Centraal daarbij staat de Romanogotiek, de karakteristieke bouwstijl van de vele middeleeuwse kerken rondom de Dollard. “Nergens in Europa vind je zoveel Romanogotische kerken zo dicht bij elkaar als hier,” benadrukte Ydwer Hoekstra, directeur van het Cultuurhistorisch Centrum Oldambt. Het centrum stelde speciaal voor deze editie een route samen langs de meest imposante voorbeelden, van Termunten tot Bunde.
Ook vrijwilligers spelen een grote rol tijdens het weekend. Zo opent Mirja Wark van de culturele werkgroep Stefanuskerk de deuren van het monument in Finsterwolde voor bezoekers. Volgens haar is het juist bijzonder dat mensen niet alleen de gebouwen zien, maar ook de verhalen erachter horen.
Voor wie nog twijfelt om dit weekend een kijkje te nemen, heeft Hoekstra een duidelijke boodschap: “Het is een unieke kans om monumenten van binnen te bekijken die vaak niet toegankelijk zijn. Dit weekend staat onze rijke geschiedenis open voor iedereen.”
Met de opening in Finsterwolde is het monumentenweekend officieel van start gegaan. Verspreid over de regio zijn tientallen monumenten geopend voor publiek.
Malou Vos