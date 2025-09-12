Opening Klooster- en Vesting-Camino’s Westerwolde

BOURTANGE, SELLINGEN, TER APEL – Op vrijdag 26 september om 15.00 uur worden in de Garnizoenskerk van de vesting Bourtange worden de Klooster- en Vesting-Camino’s officieel geopend door de wethouder voor toerisme van de gemeente Westerwolde mw. Giny Luth. Dit ontwikkelde concept van de Stichting Het Stille Goud in samenwerking met de Stichting Pelgrimeren in Groningen moet een impuls geven aan het bezinningstoerisme in onze provincie.
Deze beide routes kunnen ook gecombineerd kunnen worden en gaan langs alle hoogtepunten van Westerwolde qua cultuurhistorie, religieus erfgoed en het natuurschoon van deze streek en natuurlijk is het ook heerlijk toeven in bronnenbad van Thermen Bad Nieuweschans na een stevige wandeling.
Een camino is een meerdaagse wandeltocht of pelgrimage zoals dat al eeuwen voor ons heel gebruikelijk was. De pelgrimage kunnen we gerust de voorloper van ons hedendaagse toerisme beschouwen. Hoe deze pelgrimage in Westerwolde door iedereen wordt ingevuld is aan de wandelaars zelf. De een heeft genoeg aan alleen maar wandelen, een ander wil juist ook alles opsnuiven van de bijzonderheden van de streek. Weer een ander heeft een meer in zichzelf gelegen doel; men wil een verlieservaring verwerken of tot rust komen of bezinnen op een nieuwe levensfase of religieus geïnspireerd te worden.
Klooster-Comino en Vesting-Camino.
De Klooster-Camino is een vierdaagse wandeling van 67 km begint en eindigt bij het Kloostermuseum van Ter Apel en gaat langs Sellingen en Bourtange. De vijfdaagse Vesting-camino van 90 km begint en eindigt bij de vesting Bourtange en gaat langs Bellingwolde, Bad Nieuwe Nieuweschans en Wedde.
Alle routes kunnen gratis gedownload worden via www.spig.nl dat ook als Webapp op de mobiel geïnstalleerd kan worden. Voorts zijn alle wandelingen ook beschikbaar via de wandelnavigatie-App OutdoorActive dat gratis kan worden gedownload voor de smartphone bij Apple Store en Google Play. Bij alle etappes zijn bijlagen beschikbaar voor uiteenlopende interesse gebieden; cultuurhistorisch informatie, bezinningswerkvormen en chr. spiritualiteit. Voorts is er bij elke etappe informatie over openbaar vervoer, parkeren en overnachtingsmogelijkheden beschikbaar.
De Stichting Het Stille Goud is een vrijwilligersstichting die het bezinningstoerisme stimuleren en heeft daartoe een bijdrage ontvangen van het Project Toukomst.
De Stichting Pelgrimeren in Groningen is een vrijwilligersstichting die het pelgrimeren in Groningen wil stimuleren met aanbod aan 3000 km pelgrimswandelingen in Groningen en georganiseerde groepswandelingen.
Bron: Stichting Pelgrimeren in Groningen
Catharina Glazenburg