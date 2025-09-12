Opname kerkdienst vanuit de protestantse gemeente in Bellingwolde te beluisteren bij RTV Westerwolde

Foto: Catharina Glazenburg
- CG - Gemeente Westerwolde, Radio Westerwolde

RTV WESTERWOLDE –  RTV Westerwolde zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.

Zondag 14 september zenden we een opname uit van zondag 7 september vanuit de protestantse gemeente in Bellingwolde. Een gezamenlijk initiatief van de kerken Wedde, Vriescheloo, 
Blijham en Bellingwolde

Voorganger: Ds. Jöhlinger

Schriftlezing: Deuteronomium 30 vers 15-20  & Lucas 14 vers 25-33

Thema: “Waarom zijn we nu in de kerk”

De dienst begint om 10:00 uur.

De kerkdienst wordt zondag 14 september uitgezonden en maandagavond 15 september om 22:00 uur herhaald.

U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde actueel, radio, Westerwolde gemist, kerkdienst.

Catharina Glazenburg

Bron: Gert Wubs

