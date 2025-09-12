Politie houdt verdachte aan voor schietincident aan Papiermolen Groningen

GRONINGEN – De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij het schietincident aan de Papiermolenlaan in Groningen, op donderdagavond 14 augustus. Het gaat om een minderjarige jongen uit de gemeente Groningen.
Op donderdagavond 14 augustus omstreeks 18:25 uur kregen hulpdiensten melding van een vermoedelijk schietincident aan de Papiermolenlaan. Hierbij zijn meerdere knallen gehoord. Dit gebeurde buiten bij het zwembad. Het zwembad is daarop direct ontruimd. Ten tijde van het incident waren honderden mensen aanwezig in het zwembad. Er raakte niemand gewond.
Gasalarmpistool
Uit politieonderzoek is inmiddels gebleken dat er vermoedelijk geschoten is met een gasalarmpistool. Er zijn op de plaats delict geen inslagen aangetroffen. De politie heeft op maandag 8 september een minderjarige jongen uit de gemeente Groningen aan kunnen houden voor betrokkenheid bij het incident. Na verhoor is de verdachte heengezonden. Hij blijft verdachte in het onderzoek.
Bron: Politie Groningen
Catharina Glazenburg