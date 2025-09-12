RTV Westerwolde zendt rechtstreeks uit vanaf de jaarmarkt in Oude Pekela

OUDE PEKELA – Aanstaande zaterdag zendt RTV Westerwolde het ochtendprogramma rechtstreeks vanaf de Jaarmarkt in Oude Pekela uit.
Op zaterdag 13 september wordt in het centrum van Oude Pekela, langs het Pekelderdiep, van 9.00 tot 17.00 uur de 44 ste editie van de jaarmarkt gehouden. Op deze markt zullen ruim 130 standhouders aanwezig zijn. Het aanbod van de standhouders is zeer gevarieerd. Op de parkeerplaats voor het gemeentehuis worden ruim 80 oldtimers geshowd, er is een rommelmarkt en muziek op het plein bij de Helling, waar artiesten als Erwin de Vries, Bob Heidema, Koen Kruit en vele anderen hun muzikale kunsten ten gehore brengen.
Zoals de traditie voorschrijft wordt de jaarmarkt om 9.00 uur bij de Wedderbrug geopend met het zingen van het Pekelder Volkslied. Dit met medewerking van de Christelijke Muziekvereniging Excelsior. Uiteraard zal burgemeester Jaap Kuin tijdens de opening present zijn.
RTV Westerwolde is met de locatie bus aanwezig, met ’s morgens live uitzendingen vanaf het marktterrein:
Van 9:00 uur tot 11:00 uur Dieverdoatsie en op Ain Kneie met Wietze de Roo en technicus Gert Wubs, met:
- 9:00 uur opening van de jaarmarkt door burgemeester Jaap Kuin
- Streektoalmeziek
- een kört gesprek met de burgemeester en veurzitter
- sfeerimpressies
- streektoalmeziek
- Dieverdoatsie agenda
- verhoal oet Dideldom.nu
- de spreuk vd zoaterdag.
Van 11:00 uur tot 13:00 uur Brunchroom met Jan van Assema en Henk Guchelaar. Bert Korvemaker doet de techniek.
U vindt de bus ter hoogte van Garage en Bergingsbedrijf Fruitema.
Catharina Glazenburg