Runners Oost Groningen organiseert twaalfde editie Ruiten Aa loop

VLAGTWEDDE – Runners Oost Groningen organiseert de twaalfde editie van de Ruiten Aa loop op zaterdag 4 oktober 2025.
Deelnemers kunnen 12, 18, 25 of 30 kilometer hardlopen langs het beekdal van de Ruiten Aa in Westerwolde over grotendeels onverharde wegen en paden. Voor wandelaars zijn de afstanden 12 of 18 km. Dit jaar is de route met gele pijlen aangegeven.
De start voor hardlopers is om 10.00 uur bij sporthal Wischmei in Vlagtwedde. Wandelaars kunnen starten om 09.30 uur.
Aanmelden kan alleen online. www.ruitenaloop.nl
De inschrijving sluit donderdag 2 oktober om 19.00 uur.
Bron: Frida Houwen
Catharina Glazenburg