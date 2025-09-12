TAK Spektoakel Ter Apelkanaal

TER APELKANAAL – Zaterdag 13 september wordt in Ter Apelkanaal weer het TAKspektoakel gehouden.
Op het sportveld bij OBS de Klimop zullen vanaf 12 uur 8 teams tijdens de zeskamp strijden om de felbegeerde wisselbeker. Aansluitend vindt op het veld de prijsuitreiking plaats en wordt er in de avond een feestje gevierd met DJ Lars in en bij de feesttent.
Op zondag 14 september kun je op het sportveld frühshoppen. Vanaf 10 uur is er koffie met gratis broodjes. En onder het genot van een drankje kun je genieten van de zang van Martin Sterken.
Kom allen naar Ter Apelkanaal en geniet van de gezelligheid!
Bron: Lian Palmans
Catharina Glazenburg