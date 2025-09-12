Tegelschilderdemonstraties van Bert Schriever in Museum Goedewaagen

NIEUW-BUINEN – Elke woensdagmiddag geeft Bert Schriever in Museum Goedewaagen van 13.30 tot 15.30 uur tegelschilderdemonstraties.
Als zoon van een meubelmaker en kleinzoon van een timmerman verpandde Bert Schriever zijn hart aan de houtbewerking. In zijn arbeidzame leven werkte hij als creatieve therapeut ook met houtbewerking en houtdraaien. In zijn atelier aan de Hoofdstraat 76 in Buinen presenteert hij regelmatig zijn vrije werk in hout.
Toen hij eenmaal bij een schilderworkshop van Antje Ramaker in het Museum Goedewaagen de aantrekkingskracht van het decoreren van tegels ontdekte, ging hij als museumvrijwilliger eigen ontwerpen bij de volgende workshops schilderen. Als museummedewerker is hij nu weer terug. Elke woensdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur geeft hij in het museum demonstraties. Dit tot groot plezier van het museumteam dat heel vaak de vraag voorgelegd krijgt hoe het schilderen in zijn werk gaat.
Museum Goedewaagen, Glaslaan 29A, 9521 GG Nieuw-Buinen, woensdag 13.30 – 15.30 uur
Bron: Friggo Visser
Catharina Glazenburg