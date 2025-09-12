Zolder geïsoleerd of een warmtepomp in huis? Deel jouw ervaringen

REGIO – Op zaterdag 1 en 8 november vinden de open dagen van de Nationale Duurzame Huizen Route weer plaats! Tijdens deze dagen kunnen huiseigenaren die ervaring hebben met verbouwen en energie besparen hun deuren openen voor bezoekers.
Bij elke klus of verbouwing leren bewoners weer nieuwe dingen over hun huis. Tijdens de open dagen van de Nationale Duurzame Huizen Route op zaterdag 1 & 8 november openen huiseigenaren in heel Nederland hun deuren en vertellen zij hoe zij hun huis hebben aangepakt. Bezoekers kunnen zo nieuwe ideeën en tips opdoen om kosten te besparen en zich goed voorbereiden om zelf aan de slag te gaan. Huiseigenaren kunnen zich aanmelden op www.duurzamehuizenroute.nl
Voordat mensen aan een grote isolatieklus beginnen of investeren in nieuwe installaties zoals een warmtepomp of boiler, zitten zij vaak nog met allerlei praktische vragen. Hoeveel scheelt het straks op de energierekening? Hoe regelen we de ventilatie en wat merken we ervan in huis?
Eerlijke ervaringen en tips
Voor hen is het heel waardevol om van anderen te horen welke keuzes zij hebben gemaakt, te zien hoe deze hebben uitgepakt en eerlijke ervaringen te horen over bedrijven en installaties. Tijdens de dertiende editie van de open dagen kunnen huiseigenaren die al praktijkervaring hebben hierover vertellen.
Mark doet al een paar jaar mee met de open dagen: “Wij hebben voor de verbouwing veel uitgezocht en zelf gedaan. Het is leuk om dan nu het huis te laten zien en mensen te kunnen vertellen wat goed werkt en waar ze aan moeten denken.”
Aanmelden als huiseigenaar
Hoe meer huizen meedoen, des te groter de kans dat bezoekers een woning kunnen vinden die past bij hun eigen huis of situatie. Huiseigenaren die hun huis willen openstellen, kunnen zich aanmelden via www.duurzamehuizenroute.nl/aanmelden. Ze kiezen zelf welke dag en tijdstip ze bezoekers kunnen ontvangen.
Het initiatief
De Nationale Duurzame Huizen Route is een onafhankelijke website waar mensen het hele jaar door inspiratie kunnen opdoen voor wonen en verbouwen. De Nationale Duurzame Huizen Route wordt ondersteund door het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, provincies Gelderland en Drenthe en meer dan 100 Nederlandse gemeenten.
Kijk voor alle informatie op www.duurzamehuizenroute.nl.
Bron: Duurzame Huizen Route
Catharina Glazenburg