49ste RUN Winschoten van start

WINSCHOTEN – Vanmorgen is voor de 49ste keer de RUN Winschoten, oudste ultraloop van Nederland van start gegaan.
Vanmorgen loste burgemeester Cora-Yfke Sikkema om het startschot voor de 49ste RUN van Winschoten. De nationale én internationale deelnemers aan het Nederlands en Open Kampioenschap 100 kilometer gingen van start, gevolgd door de ultralopers Nederlands en Open Kampioenschap voor de 50 kilometer. Daarna volgden de wandelaars en de deelnemers aan de estafette, inclusief het NK voor gemeenten.
Winnaar in de voorgaande jaren bij de vrouwen: Hinke Schokker, loopt dit jaar 50 kilometer. Zij is namelijk ruim 35 weken zwanger. Ook zet burgemeester Cora-Yfke Sikkema na twee jaar pauze weer haar beste beentje voor.
G1 (Groningen1) doet de hele dag verslag via radio en tv. De vrijwilligers van Radio Westerwolde en RTVGO doen vanuit de G1 studio in Winschoten verslag van de loopwedstrijden en wat er zich zoal op en langs het parcours afspeelt. Natuurlijk staat de studiodeur ( zijkant van de Klinker ) in Winschoten open voor geïnteresseerden die willen kijken hoe de crew van 40 man, de uitzendingen vorm geeft.
De RUN verslagen zijn via de radio te ontvangen op 105.8 Mhz en natuurlijk via ziggo en kpn/odido/skv.
De TV uitzendingen via ziggo/kpn/odido en skv.
Natuurlijk zijn ze ook digitaal te volgen; ga naar groningen1.nl, klik bovenin op de rode balk op het muzieknootje bij rtvgo voor de radio-uitzendingen en op het cameraatje bij rtvgo voor de tv uitzendingen.
De uitzendingen duren tot 18.00 uur.
Foto’s: Anita Meis
Catharina Glazenburg