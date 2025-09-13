Bloemetjes voor zieke naasten op Nationale Ziekendag

VLAGTWEDDE, ALTEVEER, ONSTWEDDE – De Nationale Ziekendag, de tweede zondag van september, is een initiatief van de Nationale Vereniging De Zonnebloem. Op deze dag brengen vrijwilligers een bloemetje naar mensen die sinds kort of al langere tijd ziek zijn.
De 20 vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Alteveer, Onstwedde, Vlagtwedde en omstreken waren vandaag druk bezig met het rondbrengen van ruim 120 boeketjes. Ook werden er twee grote boeketten bezorgd bij De Bolderborg in Vlagtwedde en Zorghuis Samen in Onstwedde. Deze boeketten staan op een centrale plaats zodat alle bewoners ervan kunnen genieten!
Met heel veel dank aan twee bloemisten voor hun medewerking: Agnes Fleur in Vlagtwedde en Marjolein Kremer van Wild Rose in Alteveer.
Bron en foto’s: Harmien Bruining
Catharina Glazenburg