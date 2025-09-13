Geslaagde Boerenerf festival in Midwolda

MIDWOLDA – Vandaag barstte bij Hermans Dijkstra het Boerenerf festival weer los. Rijke boeren en boerinnen, meiden aan de was, spelende kinderen en knechten aan het werk met het boerenwerk.
Op het Boerenerf Festival bij Boerderij Hermans Dijkstra ging men vandaag zo’n 125 jaar terug in de tijd. De deuren van de kapitale herenboerderij uit 1858 met zijn enorme graanschuur, omringt door een prachtige Engelse landschapstuin met slingerende wandelpaden, stonden de hele dag open voor het publiek.
Op het erf en in de boerderij brachten de vele vrijwilligers het leven van vroeger in beeld. Meiden aan de was, knechten aan het werk met koren schonen en vlas repelen, in de naaikamer was uitleg over naaien en breien, in de kelderruimte was een expositie van Keuls steengoed te zien en in de voorkamer uitleg over babykleding van lang geleden. Herenboeren liepen met hun dames rond en een heleboel kinderen in Ot en Sien kleding dolden op het erf.
Als speciale gasten waren de Börgdaansers Verhildersum naar Midwolda gekomen. Met hun Groninger dracht, kledingshow en folkloristische dansen vermaakten zij in de grote boerenschuur het publiek. De dansgroep Börgdaansers Verhildersum werd het vorig jaar opgericht nadat de Grunnige Daansers, bekend van Op Roakeldais in Warffum, ophielden te bestaan. Met bladmuziek en instructies van hun voorgangers maakten de Börgdaansers zich de oude danscultuur weer eigen.
Catharina Glazenburg