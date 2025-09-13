Geslaagde toertocht met oldtimers door Groningen, Drenthe en Duitsland

MUSSELKANAAL – Vandaag vond er een toertocht plaats voor liefhebbers van oldtimer auto’s. De rit werd georganiseerd door Willem Schut en Ina Kamst, namens Stichting Bovem.
De deelnemers verzamelden zich vanmorgen aan de Sluiskade in Musselkanaal, waar ze genoten van een kopje koffie. Vervolgens vertrokken de auto’s voor een tocht die door delen van de Veenkoloniën, Westerwolde, Drenthe en Duitsland voerde.
Vanmiddag eindigde de rit bij Café Summertime in Mussel, waar nog gezellig werd nagepraat.
Foto’s: Catharina Glazenburg