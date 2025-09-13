Historische schepen varen Pekela binnen

PEKELA – Tijdens het driedaagse evenement Maritiem Pekela 2025 staat het Pekelder Hoofddiep rond Siep & Co in Oude Pekela volledig in het teken van scheepvaart en scheepshistorie. De officiële opening wordt vandaag verricht door burgemeester Jaap Kuin.
Vrijdagmiddag vertrokken de schepen uit de haven van Winschoten. Bij de Turfwegbrug waren er aanvankelijk enkele problemen. Vandalen hadden in het brugwachtershuisje kabels doorgesneden, technisch apparatuur vernield en een raam geforceerd. Monteurs die door burgemeester Kuin werden gebeld hebben de problemen snel opgelost, waarna de vloot haar tocht kon vervolgen. De afgelopen tijd werd nog getest of de brug open en dicht kon. Dit verliep toen zonder problemen.
Voorafgaand aan de intocht draaien de schepen bij de jachthaven en bereikten ze, soms met behulp van een duwer, achteruitvarend hun ligplaats bij Siep & Co. Ook daar losten bemanning en vrijwilligers nog enkele onvoorziene probleempjes vlot op.
Het schip de Dankbaarheid uit Klazienaveen sluit, als alles goed verloopt, vandaag nog aan. Het schip had vrijdag te kampen met motorproblemen.
Twee van de deelnemende schepen, de Jatrie (steilschip, gebouwd 1930 bij O. de Boer) en de klipperaak Welvaart (gebouwd 1910 bij J. de Boer) zijn een product van de Pekelse scheepsbouwtraditie en vormen een treffend historisch bruggenhoofd tussen het varen van vroeger en het evenement Maritiem Pekela. Het is een herinnering aan de bloeiperiode waarin de Pekela’s zélf tot de belangrijkste scheepsbouwplaatsen van Noord-Nederland behoorden.
Gisteravond bezochten de opvarenden het kapteinshuis in Nieuwe Pekela. De woning is in 1799, in
de periode dat de Veenkoloniale zeevaart een eerste bloeiperiode meemaakte, gebouwd. In de loods van SIEP&CO vertelde Hendrik Hachmer ( directeur Veenkoloniaal Museum) onder het genot van een drankje over de Veenkoloniale Vaart.
Tussen 10.00 en 17.00 uur kunt u vandaag een kijkje op de schepen en bij SIEP&CO nemen. Vanavond is er een optreden van Kryzysztof Groen.
Bron en video: Freddy Stötefalk
Foto’s: Abel van der Veen
Catharina Glazenburg