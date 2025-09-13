Jaarmarkt Oude Pekela bruist van gezelligheid

OUDE PEKELA – De jaarmarkt in Oude Pekela was dit jaar een feest van herkenning en ontmoeting. Al vroeg op de dag stroomden de bezoekers toe en al snel hing er die vertrouwde, gemoedelijke drukte langs het Pekelderdiep. Het weer liet zich van zijn beste kant zien: zacht nazomerweer dat uitnodigde om rustig langs de ruim 120 kramen te slenteren.
De Pekelder verenigingen lieten zich niet onbetuigd. Met creativiteit en enthousiasme werden lootjes en enveloppenspelletjes verkocht, waarbij mooie prijzen te winnen waren. Niet alleen een manier om de kas te spekken, maar vooral ook een kans om in gesprek te gaan met dorpsgenoten en samen te lachen om het wel of niet in de prijzen vallen.
Ook de politiek was nadrukkelijk aanwezig. De lokale partijen gingen volop in gesprek met bezoekers en probeerden hen warm te maken voor hun ideeën. Het CDA wist de aandacht te trekken met stroopwafels, waarvan de verpakking een QR-code droeg: een moderne twist met een ouderwets lekkere traktatie.
De vrolijke klanken van de Bladbloazers gaven de markt een muzikale omlijsting die bij menigeen een glimlach op het gezicht toverde. En op het plein bij het winkelcentrum zorgden onder andere Bob Heidema en Edwin Jongedijk voor een gezellige sfeer. Hun optredens trokken een enthousiast publiek dat zichtbaar genoot en regelmatig luid meezong.
Het samenspel van muziek, gezelligheid, verenigingsleven en de levendige markt maakte dat Oude Pekela zich van zijn warmste kant liet zien. De jaarmarkt van 2025 bewees opnieuw dat dit evenement veel meer is dan alleen een dagje markt: het is een ontmoetingsplek waar het dorp samenkomt.
Tekst en foto’s: Freddy Stötefalk
