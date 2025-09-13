Jaarmarkt Oude Pekela geopend door burgemeester Jaap Kuin en kinderburgemeester Lieke Oppewal

OUDE PEKELA – Vanmorgen werd de 44e editie van de Jaarmarkt in Oude Pekela feestelijk geopend.
Burgemeester Jaap Kuin verrichtte samen met kinderburgemeester Lieke Oppewal de officiële opening bij de Wedderbrug, waar zij het Pekelder Volkslied lieten klinken. Dit gebeurde onder muzikale begeleiding van de Christelijke Muziekvereniging Excelsior Het Pekelder Volkslied werd enthousiast meegezongen door het aanwezige publiek, wat de verbondenheid en trots van de gemeenschap benadrukte.
Na de opening maakten burgemeester Kuin, kinderburgemeester Oppewal en de wethouders een rondgang over de markt, waar ze in gesprek gingen met standhouders en bezoekers.
Tekst en foto’s: Freddy Stötefalk
