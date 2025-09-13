DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Papenburg
Tussen vrijdagavond 17.00 uur en zaterdagochtend 01.40 uur raakte op de parkeerplaats aan de Deverweg een grijze Mazda CX3 beschadigd. Volgens de huidige informatie botste een nog onbekende bestuurder tijdens het uitparkeren tegen de geparkeerde auto. Hij verliet vervolgens de plaats van het ongeval. De schade wordt geschat op circa € 1.000. De politie Papenburg verzoekt getuigen van het ongeval of mensen die informatie kunnen verstrekken over de vluchtende bestuurder, te bellen naar 04961/9260.
Haren
Op 6 september vatte omstreeks 22.45 uur aan de Neuer Marktstraat een open afvalcontainer door nog onbekende oorzaak vlam. De brandweer was ter plaatse en bluste de brand. Er ontstond geen schade. De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Haren via 05932/72100.
Tussen maandag 8 september 2025 om 15.00 uur en donderdag 11 september 2025 om 16.00 uur heeft een nog onbekende dader via een raam aan de achterkant van een eengezinswoning aan de Husbergstraat in Haren geprobeerd in te breken. De poging mislukte. De politie van Haren verzoekt getuigen die in deze periode verdachte personen of voertuigen in de omgeving van Husberg hebben opgemerkt, te bellen naar 05932/72100.
Tussen maandag 16.00 uur en donderdag 15.00 uur is een tot nu toe onbekende dader een schuur aan de Hermann-Gröninger-Straße in Haren binnengedrongen. Daar werd een container opengebroken en diverse elektrische gereedschappen gestolen. De schade wordt geschat op circa € 450,-. De politie van Haren vraagt getuigen die in deze periode verdachte personen of voertuigen in de buurt van de Hermann-Gröninger-Straße hebben gezien, te bellen naar 05932/72100.
Meppen
Tussen donderdagavond 19.00 uur en vrijdagochtend 06.53 uur drongen onbekende daders een kleuterschool aan de Marienstraße in Meppen binnen. Volgens de huidige informatie kwamen de daders via een raam binnen. Ze zochten in verschillende kasten, waarvan sommige op slot waren, naar waardevolle spullen. Uit het onderzoek blijkt dat er drie digitale camera’s, twee speakers en een tablet zijn gestolen. De totale schade bedraagt circa € 1.540,-. De politie Meppen verzoekt getuigen die ten tijde van het incident mogelijk verdachte waarnemingen hebben gedaan in de omgeving van de Marienstraße, te bellen naar 05931/9490.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
Catharina Glazenburg