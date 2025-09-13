Laatste gratis Kennismakingsclinic van 2025 bij Golfclub Westerwolde

VLAGTWEDDE – Bent u opzoek naar een nieuwe hobby en vraagt u zich of de Golfsport iets voor u is?
Dan nodigt Golfclub Westerwolde u van harte uit voor een gratis kennismakingsclinic op zaterdag 27 sept. 2025, van 10:00 tot 12:00 uur, op de golfbaan in Vlagtwedde.
De ochtend begint met een korte introductie over het schitterende Westerwolde, onze gastvrije golfclub en de golfsport in het algemeen. Daarna gaan we actief aan de slag: onder begeleiding van enthousiaste leden maakt u kennis met de basisvaardigheden van golf, zoals grip, houding en swing. U oefent op de driving range en de oefengreen, en speelt zelfs enkele holes op de baan.
Na de clinic bieden ze een aantrekkelijk pakket aan om in enkele maanden uw Golfvaardigheidsbewijs (GVB) te behalen, inclusief praktijklessen, theorielessen, examen en onbeperkt gebruik van de baan gedurende drie maanden.
Aanmelden voor de gratis clinic kan via info@gcwesterwolde.nl of ehbunt@gmail.com.
Locatie: Golfclub Westerwolde Laan van Westerwolde 8 9541 ZA Vlagtwedde.
Ervaar zelf hoe leuk en toegankelijk golf is.
Bron/foto’s: Ed van de Bunt
Catharina Glazenburg