Laatste gratis Kennismakingsclinic van 2025 bij Golfclub Westerwolde

Foto: Ed van de Bunt
- CG - Gemeente Westerwolde, Sport

VLAGTWEDDE – Bent u opzoek naar een nieuwe hobby en vraagt u zich of de Golfsport iets voor u is?
Dan nodigt Golfclub Westerwolde u van harte uit voor een gratis kennismakingsclinic op zaterdag 27 sept. 2025, van 10:00 tot 12:00 uur, op de golfbaan in Vlagtwedde. ​


De ochtend begint met een korte introductie over het schitterende Westerwolde, onze gastvrije golfclub en de golfsport in het algemeen. Daarna gaan we actief aan de slag: onder begeleiding van enthousiaste leden maakt u kennis met de basisvaardigheden van golf, zoals grip, houding en swing. U oefent op de driving range en de oefengreen, en speelt zelfs enkele holes op de baan. ​


Na de clinic bieden ze een aantrekkelijk pakket aan om in enkele maanden uw Golfvaardigheidsbewijs (GVB) te behalen, inclusief praktijklessen, theorielessen, examen en onbeperkt gebruik van de baan gedurende drie maanden. ​


Aanmelden voor de gratis clinic kan via info@gcwesterwolde.nl of ehbunt@gmail.com.
Locatie:​ Golfclub Westerwolde Laan van Westerwolde 8 9541 ZA Vlagtwedde​.
Ervaar zelf hoe leuk en toegankelijk golf is.

Bron/foto’s: Ed van de Bunt

Catharina Glazenburg

