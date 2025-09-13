Lokale Veteranendag Veendam 2025 in Borgerswoldhoeve

VEENDAM – Vanmiddag werd in de Borgerswoldhoeve in Veendam de Lokale Veteranendag gehouden.
Burgemeester Annelies Pleyte benadrukte tijdens haar toespraak het belang van deze dag: “Met deze dag spreken wij onze waardering en dankbaarheid uit voor de inzet van de veteranen voor onze vrede en veiligheid, zowel in het verleden als in het heden.
In de gemeente Veendam wonen ongeveer 145 veteranen. Ongeveer 25 van hen brachten samen met hun aanhang een bezoek aan de bijeenkomst. De middag bood ruimte voor ontmoeting en het delen van verhalen. Voor veel veteranen was het een waardevolle gelegenheid om in een ontspannen sfeer ervaringen uit te wisselen.
De Nederlandse Veteranendag is een landelijk evenement waarbij erkenning en waardering voor veteranen centraal staan. Nederland telt ruim 115.000 veteranen. Het gaat daarbij niet alleen om militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog of daarna in voormalig Nederlands-Indië, Korea of Nieuw-Guinea zijn ingezet, maar ook om de snel groeiende groep ‘jonge veteranen’. Dit zijn actief dienende militairen en oud-militairen die deelnamen aan internationale vredesmissies in onder andere Libanon, Cambodja, voormalig Joegoslavië, Irak, Mali en Afghanistan.
Ook de lokale editie in Veendam stond in het teken van het vergroten van het onderlinge begrip tussen veteranen en de samenleving. De veteranen uit de gemeente Veendam waren hiervoor persoonlijk uitgenodigd.
Bron en foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl
Catharina Glazenburg