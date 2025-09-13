Noor Didrik Hermansen en Mirjam Koersen winnen de 100 km van de Run 2025 Winschoten

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 13 september, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

OPNIEUW BUIEN | MORGEN MEEST DROOG

Het is ook dit weekend met fasen wisselvallig. Vandaag zijn er opklaringen maar in de middag en het begin van de avond komen er verspreid weer buien tot ontwikkeling. Daar kan weer een flinke regen- of onweersbui bij zijn, en hagel is ook mogelijk. Maar als de zon schijnt is het best aardig en heel veel wind is er niet. Maximumtemperatuur rond 18 graden.

In de loop van de avond en vannacht is het meest droog en het daalt tot rond 10 graden. Morgen is er ’s ochtends nog kans dat er een kleine regenbui valt. Verder zijn er zonnige perioden en pas in de nacht naar maandag is er kans op regen. Matige ZZW-wind morgen en een maximumtemperatuur van 19 graden. In de zon in de opklaringen is het morgen dus heel aardig weer.

Na dit weekend is het weer wisselvalliger: maandag is het buiig en dan waait het heel hard. Er zijn dan windstoten met windkracht 6 tot 8, op de Wadden is er een tijdje storm. Dinsdag is het eerst ook doorwaaid, maar dan neemt de wind gaandeweg wat af. Ook woensdag is wisselvallig, daarna wordt het wat kalmer.