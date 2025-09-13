Noor Didrik Hermansen en Mirjam Koersen winnen de 100 km van de Run 2025 Winschoten

WINSCHOTEN – Noor Didrik Hermansen en Mirjam Koersen winnen de 100 km van de Run Winschoten
Vanmorgen om negen uur gingen voor een groot aantal bezoekers en onder voortreffelijke weersomstandigheden de heren en dames van start voor hun 100 kilometer van de RUN Winschoten. Daarin werd ook het Nederlands Kampioenschap onder auspiciën van de Atletiekunie gelopen.
De Noor Didrik Hermansen kwam als eerste over de finish, in een tijd van 6:51:57 uur.
Tweede werd de Italiaan Matteo Zucchini hij kwam binnen met een tijd van 6:54:13 uur.
Derde werd ook een Italiaan, Pierpaolo Pio Bovenzi deed er 7:08:14 uur over.
Leendert van der Lugt eindigde als eerste Nederlander op de vierde plek met een tijd van 7:12:07 uur en werd daarmee Nederlands Kampioen.
Bij de vrouwen was Mirjam Koersen de snelste en daarmee Nederlands kampioen in 7:51:23 uur, zij was daarmee bijna 6 minuten sneller als de Italiaanse Antonelle Ciaramella die 7:57:01 uur op de klok zette.
Derde werd Mascha Rondhuis bijna 40 seconden achter de Italiaanse die er 7:57:40 uur over deed.
Geert Smit
