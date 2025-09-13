Optocht met versierde aanhangers trekt door Oude Pekela

OUDE PEKELA – Vrijdagavond verzamelden de deelnemers van de optocht met versierde aanhangers zich vanaf 19.00 uur bij de jachthaven in Oude Pekela. Om 20.00 uur vertrok de stoet voor een route door het dorp.
De route voerde onder andere over de Turfwegbrug en langs het kanaal bij Siepco, waar de historische schepen op de achtergrond zorgden voor een prachtig decor. Bij Siepco is dit weekend bovendien volop vertier te vinden met een druk programma rond oude machines en natuurlijk de schepen aan de kade.
De optocht reed door een groot deel van Pekela en ook dit jaar was het publiek in groten getale aanwezig. Toch werd door velen het gemis van de boten op de vrijdagavond voorafgaand aan de jaarmarkt uitgesproken.
Maar liefst twintig deelnemers deden mee aan de optocht, waarbij de ene aanhanger nog fraaier was versierd dan de andere. Rond 21.30 uur eindigde de stoet bij De Binding, waar aansluitend de prijsuitreiking plaatsvond. De uitslag was bij het ter perse gaan van dit verslag nog niet bekend.
Vandaag, zaterdag, gaat het feest verder met de jaarmarkt, die om 09.00 uur officieel wordt geopend door burgemeester Jaap Kuin. Het maritieme programma bij Siepco wordt om 11.00 uur eveneens door de burgemeester geopend.
Bron en foto’s: Freddy Stötefalk
Catharina Glazenburg