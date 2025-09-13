Pavlo geslaagd voor twee damdiploma’s niveau 2

WINSCHOTEN – De jeugdafdeling van Damclub Winschoten zit sinds oktober 2022 in de “cursusruimte” van de bibliotheek Winschoten. Dit is overigens een samenwerkingsverband tussen bibliotheek Winschoten en Damclub Winschoten. Damclub Winschoten had 3 september 2025 een uitstekende start van het nieuwe damseizoen 2025 – 2026. De 10-jarige Pavlo Radchenko uit Winschoten is er woensdag 3 september en 10 september, namelijk met glans in geslaagd twee damdiploma’s te behalen.

Basisschool als springplank naar sport

Het samenwerkingsverband tussen “Huis voor de Sport” Groningen, “Tijd voor Toekomst” en niet onbelangrijk de gemeenten, is een ideale springplank voor kinderen om zich bij een sportclub aan te sluiten. Veel sportverenigingen werken op deze manier samen met het basisonderwijs. Dit kon/kan tijdens of “naschoolse activiteit”. Op deze manier komen kinderen in aanraking met diverse takken van sport. Het merendeel van de sportverenigingen kennen een zogenaamde gratis “proeftijd” om te kijken of de sportbeoefening bevalt. Damclub Winschoten schuift vervolgens ook aan in het basisonderwijs in de vorm van damlessen. Daarnaast organiseert Damclub Winschoten dit jaar wederom een scholendamtoernooi voor basisscholen in de regio Oost-Groningen.

Damonderwijs op basisscholen

Via damlessen op de basisschool is Pavlo dus in aanraking gekomen met de damsport en heeft zich begin dit jaar aangesloten bij de jeugdafdeling van Damclub Winschoten. Pavlo begon met niveau 1 dat in eerste instantie de spelregels onder de loep neemt, zoals hoe moet het bord liggen (aan de linkerhand een donker vakje), wit begint, een schijf mag telkens één vakje schuin naar voren. Slaan is verplicht, aanraken is zetten, meerslag gaat voor. Als een schijf de overkant bereikt en daar blijft staan, wordt het een dam. Slaan met dam of schijf is gelijkwaardig en mag men kiezen. Nadat een combinatie is uitgevoerd mogen de schijven van het bord worden verwijderd. Een mooi voorbeeld hiervan is de “coupe Turc” oftewel de Trukse slag. Indien een speler niet meer kan zetten, is de partij verloren. Kan niemand meer winnen dan is het remise en krijgt elk één punt. Bij cursus niveau 1 komen allerlei dambegrippen langs, zoals lange lijn, tric-trac-lijnen, basislijn, lange vleugel en korte vleugel, aanvallen, verdedigen, vrije zet, achterlopen, ruilen en oppositie. Bij dit examen kwam Pavlo tot een 100% score.

Cursusboek Niveau 2

Daarna begon Pavlo met de vervolgcursus niveau 2 dat uit een zogenaamd wit en zwart gedeelte bestaat. Het cursusboek begint met de notatie van een dampartij. Elk speelvlak op een dambord heeft namelijk een nummer, die altijd rechtsonder bij zwart begint met nummer 1. Dit is handig met het analyseren van de partij. De cursus begint met diverse openingscombinaties zoals de Haarlemmer in vier variaties en de Rentezet. Verder diverse damzetten, de Boogzet in meerder variaties, Coupe Philippe en Coupe Royal. Daarna komen de begrippen zoals tempo zet, stille zet, en offer langs. In het eindspel gaat nog de vangstelling en overmacht de revue passeren. Bij het zogenaamde niveau wit kwam Pavlo tot een 100% score en bij het zwarte gedeelte scoorde Pavlo ruim 84 %. Het diploma voor niveau 2 wit werd uitgereikt op 3 september door Han Tuenter en voor niveau 2 zwart kreeg Pavlo op 10 september het diploma uit handen van Geert Lubberink.

Bron: Geert Lubberink

Foto’s: Haykaram en Geert Lubberink

Catharina Glazenburg