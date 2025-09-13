Provincie Groningen presenteert Beleidsprogramma Landbouw 2025–2029

GRONINGEN – Groningen blijft een toonaangevende landbouwprovincie met bijna 2.500 boerenbedrijven en een sterke agroketen. De landbouwsector is van groot belang voor de economie, leefomgeving en identiteit van de regio. Tegelijkertijd staat de sector voor grote uitdagingen én kansen, zoals verduurzaming, innovatie en het versterken van het verdienvermogen.
Met het nieuwe Beleidsprogramma Landbouw 2025–2029 zet de provincie een duidelijke koers uit richting een toekomstbestendige landbouw in 2035: economisch sterk, ecologisch verantwoord en sociaal verbonden. Dit gebeurt in samenwerking met boeren, ketenpartners, kennisinstellingen en overheden.
Het programma is geen eindpunt, maar een uitnodiging tot dialoog en gezamenlijke actie.
De concrete plannen voor de komende jaren zijn uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma Landbouw 2025–2027, dat als bijlage bij het beleidsplan is opgenomen.
De provincie roept alle betrokken partijen op om mee te doen: samen bouwen aan een vooruitstrevende, duurzame landbouw met oog voor elkaar.
Bron: Provincie Groningen
Catharina Glazenburg