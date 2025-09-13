Schoenservice Brockschmidt Oldtimershow trekt veel bekijks

OUDE PEKELA – Op het plein voor het gemeentehuis in Oude Pekela vond zaterdag weer de traditionele Schoenservice Brockschmidt Oldtimershow plaats. Het evenement, dat inmiddels een vaste plek op de jaarmarkt heeft, trok vele bezoekers en liefhebbers van historische voertuigen.
Ruim vijftig pronkstukken stonden opgesteld: een fraaie mix van auto’s, motoren en bromfietsen. De voertuigen, vaak glimmend gepoetst en met zichtbaar veel zorg onderhouden, werden met trots gepresenteerd door hun eigenaren. Voor het publiek was het een feest van herkenning en bewondering: van klassieke automodellen tot karakteristieke tweewielers die herinneringen opriepen aan vervlogen tijden.
De ontspannen sfeer en het warme contact tussen bezoekers en trotse bezitters maakten de show opnieuw tot een groot succes.
Tekst en foto’s: Freddy Stötefalk
