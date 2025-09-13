Spinnen en bezembinden tijdens Open Monumentendag in Vriescheloo

VRIESCHELOO – Vandaag, op de eerste dag van de Open Monumentendagen, werd in Vriescheloo een demonstratie spinnen en bezembinden gegeven.
Tijdens de Open Monumentendagen is molen de Korenbloem in Vriescheloo een van de objecten waar een kijkje kan worden genomen. Molen De Korenbloem is in 1895 door molenmaker Siefken uit Blijham gebouwd. Het is een achtkante stellingmolen. De molen is in eigendom van de gemeente Westerwolde. In de molen is een winkel gevestigd, waar onder andere diverse meel- en streekproducten worden verkocht. Naast de molen zijn een theeschenkerij en een B&B gevestigd. Naast de molen is een schooltuin.
De molen stond aanvankelijk als oliemolen in Scheemda, maar werd in 1895 opgebouwd in Vriescheloo als korenmolen. De molen bleef tot na de Tweede Wereldoorlog in gebruik, maar na het plaatsen van een elektromotor werd de molen steeds meer verwaarloosd. In 1973 liet de nieuwe eigenaar, de toenmalige gemeente Bellingwedde, een uitvoerige restauratie uitvoeren. De molen onderging ook in 2023 een grote renovatie. De bekleding aan de achtkant en kap en de mastiekkraag op de stelling werd vernieuwd en de molen werd voorzien van nieuwe wieken.
De molen staat er nu weer in volle glorie bij. Bezoekers mogen er een kijkje komen nemen. Vandaag verzorgden leden van Onstwedder Gaarv’n er een demonstratie spinnen en bezembinden.
Foto’s: Jan Glazenburg
Catharina Glazenburg