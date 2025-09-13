Streektoaldag en Kunstmarkt zorgen voor een gevarieerde middag in centrum Veendam

VEENDAM – Het centrum van Veendam stond vandaag in het teken van de Streektoaldag en de Kunstmarkt, een gezamenlijke organisatie van Stichting Bogdike en Centrum Veendam. Bezoekers konden genieten van een combinatie van kunst, muziek en streektaal, waarmee het winkelhart van Veendam voor één dag veranderde in een bruisend cultureel podium.
In het centrum stonden verschillende kramen met schilderijen, beelden en uiteenlopende kunstvormen. Voor kinderen waren er creatieve workshops en verrassende activiteiten, zodat ook de jongste bezoekers actief konden deelnemen.
Het muziekprogramma kende dit jaar een primeur. Waar de streektoaldag jarenlang plaatsvond in leegstaande winkelpanden, werd er ditmaal voor het eerst gebruikgemaakt van twee podiumwagens op het Museumplein en het Veenlustplein. Daar traden de hele middag Groninger artiesten op.
Op het Museumplein openden Gert Sennema & Westkantstad, bekend om hun stevige streektaalsongs met een rauw randje. Daarna volgden Irene Wilkens en Sikkom Kult, die met hun melodieuze en soms melancholieke liedjes voor een intieme sfeer zorgden. Als afsluiter trad Alex Luttjeboer met zijn band Nulvieftug op, met energieke pop- en rocknummers in het Gronings.
Op het Veenlustplein trapte Jan Henk de Groot af, geliefd om zijn persoonlijke verhalen en poëtische teksten. Vervolgens brachten Jetta Post, Bé Schmaal & Krzyzstof Groen een gevarieerde set met liedjes vol humor en herkenning. Het muzikale slotakkoord werd verzorgd door Bert Hadders, die het publiek meenam met zijn karakteristieke Groningstalige nummers vol nostalgie en nuchterheid.
De combinatie van kunstmarkt en streektoalmuziek zorgde voor een gezellige en gevarieerde middag in het centrum van Veendam, waar kunst, muziek en streektaal op een bijzondere manier samenkwamen.
Bron: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl
Catharina Glazenburg